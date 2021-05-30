- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Muğla'da alkol aldıktan sonra uçuruma yuvarlandı
Muğla'da alkol aldıktan sonra uçuruma yuvarlandı
Arkadaşı ile bir süre alkol aldıktan sonra kayalıklardan uçuruma yuvarlanan kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
- DHA
- 30.05.2021 - 08:44
Muğla’nın Menteşe ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde Aytekin C. (51) ve Bekir Ş., Şelale mevkisinde saat 22.30 sıralarında alkol aldı.
Bekir Ş., bir süre sonra dengesini kaybederek, kayalıklardan uçuruma yuvarlandı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Yaralandığı belirlenen Bekir Ş., ekiplerin çalışmasıyla 2 kilometrelik patika yoldan indirildi. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu Bekir Ş., ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Bekir Ş.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.