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Muğla'da alkol aldıktan sonra uçuruma yuvarlandı

Muğla'da alkol aldıktan sonra uçuruma yuvarlandı

Arkadaşı ile bir süre alkol aldıktan sonra kayalıklardan uçuruma yuvarlanan kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.