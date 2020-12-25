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    Muğla'da Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu

    Menteşe ilçesine bağlı kırsal Denizova Mahallesinde Alzheimer hastası yaşlı vatandaş dere yatağında ölü bulundu.
    • İHA
    • 25.12.2020 - 01:57
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    Muğla'da Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu

    Muğla’nın Menteşe ilçesinde öğleden sonra evden ayrılan Alzheimer hastası Arif Baykara, eve dönmeyince aile Jandarmaya bilgi verdi.

    DERE YATAĞINDA BULUNDU

    Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ve Yerkesik Jandarma Karakol ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.

    Başlatılan çalışma sonucunda, yaşlı vatandaş dere yatağında ölü olarak bulundu.

    Muğla da Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu #1

    Muğla da Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu #2

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