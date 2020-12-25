- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Muğla'da Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu
Muğla'da Alzheimer hastası dere yatağında ölü bulundu
Menteşe ilçesine bağlı kırsal Denizova Mahallesinde Alzheimer hastası yaşlı vatandaş dere yatağında ölü bulundu.
- İHA
- 25.12.2020 - 01:57
Muğla’nın Menteşe ilçesinde öğleden sonra evden ayrılan Alzheimer hastası Arif Baykara, eve dönmeyince aile Jandarmaya bilgi verdi.
DERE YATAĞINDA BULUNDU
Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı ve Yerkesik Jandarma Karakol ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.
Başlatılan çalışma sonucunda, yaşlı vatandaş dere yatağında ölü olarak bulundu.