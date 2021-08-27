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    Muğla'da annesini öldüren katil zanlısı: Hatırlamıyorum

    Tartıştığı annesini defalarca bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, emniyetteki ilk ifadesinde, "Hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi. Zanlı, tutuklanması talebiyle adliyeye sevk edildi.
    • İHA
    • 27.08.2021 - 11:54
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 13:11
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    Muğla'da annesini öldüren katil zanlısı: Hatırlamıyorum

    Muğla'nın Datça ilçesi Hızırşah Mahallesi’nde ikamet eden anne A.P. (60) ve oğlu H.P. (29), henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    Evden yükselen sesler üzerine komşular durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri A.P.'yi evde kanlar içerisinde yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu.

    ÇOK SAYIDA BIÇAK DARBESİ ALDI

    Çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde A.P.'nin vücudunda çok sayıda bıçak yarası olduğu ve hayatını kaybettiği tespit edildi.

    H.P., öz annesini öldürdüğü gerekçesi ile polis tarafından gözaltına alınırken, A.P.'nin cansız bedeni de olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

    Muğla da annesini öldüren katil zanlısı: Hatırlamıyorum #1

    İLK SÖZLERİ "HATIRLAMIYORUM" OLDU

    Polis ekipleri tarafından emniyete götürülen olayın şüphelisi H.P.'nin ilk ifadesi ortaya çıktı.

    Şüpheli H.P.'nin ifadesinde, "Hiçbir şey hatırlamıyorum, neden yaptım bilmiyorum" dediği öğrenildi.

    Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından H.P., tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

    Muğla da annesini öldüren katil zanlısı: Hatırlamıyorum #2

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