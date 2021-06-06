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    Muğla'da araç yangını ormana sıçradı

    Araçta başlayan, ormanlık alana sıçrayan yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
    • İHA
    • 06.06.2021 - 17:45
    • Güncelleme : 06.06.2021 - 18:08
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    Muğla'da araç yangını ormana sıçradı

    Milas’a bağlı Karacahisar Mahallesi Hacıgiden Mevkisi’nde, park halinde bulunan,  48 AES 198 plakalı otomobilde yangın çıktı.

    ALEVLER ORMANLIK ALANA SIÇRADI

    Kısa sürede aracı saran alevler daha sonra ormanlık alana sıçradı.

    Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği ve Milas Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu müdahale ile yangın kontrol altına alındı.

    Yangında araç tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, yaklaşık 500 metrekare alan ormanlık alanda yanarak zarar gördü.

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