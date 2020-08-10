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    Muğla'da arı kovanı taşıyan kamyonet kaza yaptı

    Marmaris ilçesinde, kontrolden çıkan arı kovanı yüklü kamyonetin 20 metrelik şarampole devrilmesi sonucu sürücü hafif yaralandı.
    • DHA
    • 10.08.2020 - 04:01
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    Muğla'da arı kovanı taşıyan kamyonet kaza yaptı

    Muğla'da Marmaris ilçesinin İçmeler Mahallesi ile Osmaniye Mahallesi arasındaki ormanlık yolda meydana gelen kazada, Ahmet Eren yönetimindeki 100 arı kovanı yüklü kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 20 metrelik şarampole yuvarlandı.

    3.5 MİLYON ARI ORMANA YAYILDI

    Kazada hafif yaralanan sürücü Eren 112 Acil Servis'i arayarak yardım isterken, çarpmanın şiddetiyle kovanlardan çıkan yaklaşık 3,5 milyon arı ise ormana yayıldı.

    İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, durumu İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

    Sürücü Eren sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İlçe Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekipleri ise koruyucu kıyafetler giyerek yangın çıkma ihtimaline karşı araca ve çevresine su tuttu.

    Muğla da arı kovanı taşıyan kamyonet kaza yaptı #1

    İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRÜ HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine gelerek incelemede bulunan  Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya'yı koruyucu kıyafetlerle müdahale ettiği sırada çok sayıda arı soktu. Fenalaşarak bayılan Kaya, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    20 metrelik şarampolden çekici ile çıkartılan kamyonet otoparka götürülürken, uzman ekipler ise kovanları 50 metre mesafedeki ormanlık alana yerleştirildi.

    Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Muğla da arı kovanı taşıyan kamyonet kaza yaptı #2

    Muğla da arı kovanı taşıyan kamyonet kaza yaptı #3

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