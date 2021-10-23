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    Muğla'da arızalanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

    Teknede çıkan arızanın ardından 4 kişi denizde mahsur kaldı. Kıyı Emniyet Müdürlüğü, şahısları kurtarmak için çalışma başlattı.
    • DHA
    • 23.10.2021 - 11:31
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    Muğla'da arızalanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı

    Muğla Fethiye'nin Kurtoğlu açıklarında, saat 02.00 sıralarında, 18 metre uzunluğundaki fiber tekne, makine arızası yaptı.

    Teknedekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

    Bunun üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personeli sevk edildi.

    TEKNE LİMANA ÇEKİLDİ

    Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, teknedeki 4 kişiyi kurtardı. Arızalanan tekne ise KIYEM-5 botuyla Fethiye Limanı'na çekildi.

    Muğla da arızalanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı #1

    Muğla da arızalanan teknedeki 4 kişi kurtarıldı #2

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