Euro
15.5261
2.44%
Dolar
13.5069
2.14%
Altın
790.1940
1.70%
Borsa
206,982.00
0.27%
Bitcoin
592.545
-0.73%
BTXN Coin
33.85
0.86%
1ºC
İstanbul
Çok bulutlu 1 C

    Muğla'da caddeler sular altında kaldı

    Ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden olan Dalyan’da aşırı yağışlar nedeniyle su baskınları, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
    • İHA
    • 13.01.2022 - 17:54
    • Güncelleme : 13.01.2022 - 17:57
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da caddeler sular altında kaldı

    Muğla’da etkili olan aşırı yağışlar, Ortaca’nın dünyaca ünlü turizm bölgesi Dalyan’da hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

    SU KANALLARI TAŞTI

    Kargıcak ve Namnam Çayı'nın yoğun gelen suları ile taşan Köyceğiz gölü nedeniyle yükselerek taşan Dalyan Kanalları nedeniyle, kanal kenarında bulunan  birçok cadde ve mahalle de sular altında kaldı.

    EVİNE GİTMEK İSTEYEN VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

    Yaşanan taşkın nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

    O anlardan bir tanesinde, eve ekmek götürmeye çalışan bir vatandaşın sular altında kalan caddeden geçişi sırasında yaşadığı zorluk, fotoğraf karelerine yansıdı.

    Muğla da caddeler sular altında kaldı #1

    Muğla da caddeler sular altında kaldı #2

    Muğla da caddeler sular altında kaldı #3


    Görüş Bildir