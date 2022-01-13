Muğla'da caddeler sular altında kaldı

Ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden olan Dalyan’da aşırı yağışlar nedeniyle su baskınları, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Muğla’da etkili olan aşırı yağışlar, Ortaca’nın dünyaca ünlü turizm bölgesi Dalyan’da hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

SU KANALLARI TAŞTI

Kargıcak ve Namnam Çayı'nın yoğun gelen suları ile taşan Köyceğiz gölü nedeniyle yükselerek taşan Dalyan Kanalları nedeniyle, kanal kenarında bulunan birçok cadde ve mahalle de sular altında kaldı.

EVİNE GİTMEK İSTEYEN VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI

Yaşanan taşkın nedeniyle bölgede yaşayan vatandaşlar da zor anlar yaşadı.

O anlardan bir tanesinde, eve ekmek götürmeye çalışan bir vatandaşın sular altında kalan caddeden geçişi sırasında yaşadığı zorluk, fotoğraf karelerine yansıdı.