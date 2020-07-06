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    Muğla'da av tüfeğiyle eşini öldürdü

    Sabah saatlerinde eşiyle tartıştıktan sonra silahına sarılan zanlı, 60 yaşındaki kadını başından vurarak öldürdü. Cani koca, polise teslim oldu.
    • DHA
    • 06.07.2020 - 15:43
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    Muğla'da av tüfeğiyle eşini öldürdü #1

    Muğla'nın Milas ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Turgut Özal Caddesi’nde yaşayan M.S.G. ile eşi Nazife G. arasında, bugün saat 08.30 sıralarında tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    BAŞINDAN VURDU

    Duvarda asılı olan av tüfeğini alan M.S.G., 60 yaşındaki eşi Nazife G.'yi başından av tüfeğiyle vurdu. Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Muğla'da av tüfeğiyle eşini öldürdü #2

    KURTARILAMADI

    Kanlar içinde yerde yatarken bulunan Nazife G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Milas'taki bir özel hastanede ameliyata alındı. Ancak, Nazife G., doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

    Muğla'da av tüfeğiyle eşini öldürdü #3

    TESLİM OLDU

    Olayın ardından M.S.G. polise gidip teslim olurken, çiftin arasında 2 yıldır şiddetli geçimsizlik bulunduğu ileri sürüldü.

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