Muğla'da aynı mahallede iki yangın çıktı

Marmaris'te aynı gün içerisinde maddi hasarlı iki yangın çıktı. Yaşanan kazalarda yaralanan ya da ölen olmadı.

Muğla'da aynı gün içerisinde korkutan iki yangın yaşandı.

Yaşanan ilk yangın, Siteler Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı üç katlı bir binanın zemin katında depo olarak kullanılan dairede çıktı.

Çevrenin durumu fark etmesiyle112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Depoda büyük maddi hasar var

Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

İkinci yangın üç katlı binada yaşandı

İkinci yangın ise 13.30 saatinde Armutalan Mahallesi Sinam mevkiinde gerçekleşti. Üç katlı binanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen bir neden yangına sebep oldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İki kazada da ölen ya da yaralanan olmadı

İki yangında da ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, çıkan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.