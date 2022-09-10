Petrol
92.42
3.67%
Euro
18.3161
0.48%
Dolar
18.2347
0.06%
Altın
1.007
0.57%
Borsa
3521
2.44%
Bitcoin
390.691
0.07%
BTXN Coin
6.36
20.45%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Güneşli 27 C

    Muğla'da aynı mahallede iki yangın çıktı

    Marmaris'te aynı gün içerisinde maddi hasarlı iki yangın çıktı. Yaşanan kazalarda yaralanan ya da ölen olmadı.
    • 10.09.2022 - 17:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla'da aynı mahallede iki yangın çıktı

    Muğla'da aynı gün içerisinde korkutan iki yangın yaşandı.

    Yaşanan ilk yangın, Siteler Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı üç katlı bir binanın zemin katında depo olarak kullanılan dairede çıktı.

    Çevrenin durumu fark etmesiyle112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

    Muğla da aynı mahallede iki yangın çıktı #1

    Depoda büyük maddi hasar var

    Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

    Muğla da aynı mahallede iki yangın çıktı #2

    İkinci yangın üç katlı binada yaşandı

    İkinci yangın ise 13.30 saatinde Armutalan Mahallesi Sinam mevkiinde gerçekleşti.  Üç katlı binanın çatı katındaki dairede henüz bilinmeyen bir neden yangına sebep oldu.

    İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Marmaris İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

    Yangında ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

    Muğla da aynı mahallede iki yangın çıktı #3

    İki kazada da ölen ya da yaralanan olmadı

    İki yangında da ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, çıkan yangınlarla ilgili soruşturma başlatıldı.


    Türkiye, Fransa'ya mağlup oldu
    Basketbol

    Türkiye, Fransa'ya mağlup oldu

    Hadise’den hamilelik açıklaması
    Magazin

    Hadise’den hamilelik açıklaması

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!
    CryptoTrader

    Düzenli kripto getirileri için ücretsiz kaydolun!

    Görüş Bildir