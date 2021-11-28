Muğla'da baba ve 2 oğlu, yemek yerken öldürüldü

Seydikemer ilçesinde Adnan Buhuroğlu (58) ve oğulları Yasin (29) ve Tahsin Buhuroğlu (29), evde yemek yedikleri sırada husumetli akrabaları R.B. (27) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

Muğla’da Seydikemer ilçesinde saat 21.30 sıralarında Adnan Buhuroğlu ve oğulları Yasin ile Tahsin Buhuroğlu, evde yemek yedikleri sırada aralarında husumet olduğu öğrenilen akrabaları R.B. eve geldi.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine R.B., yanında getirdiği av tüfeğiyle ateş açıp kaçtı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Çevredekilerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan belirlemede saçmaların isabet ettiği baba Adnan Buhuroğlu ile oğulları Yasin ve Tahsin'in öldüğü belirlendi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Savcının incelemesinin ardından baba ve oğullarının cansız bedeni Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olay yerinden firar eden R.B. ise jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.