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    Muğla'da baba ve oğlunu öldüren sanığa müebbet hapis cezası

    Muğla’nın Menteşe ilçesinde baba Erol Atmaca ve oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı av tüfeğiyle öldüren sanık Menduh Demir'e müebbet hapis ve 16 yıl hapis cezası verildi.
    • 01.07.2022 - 19:01
    • Güncelleme : 01.07.2022 - 19:11
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    Muğla'da baba ve oğlunu öldüren sanığa müebbet hapis cezası

    Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy Mahallesi'nde 2021 yılının Nisan ayında Menduh Demir ile 55 yaşındaki Erol Atmaca ve 29 yaşındaki oğlu Emre Yiğit Atmaca arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

    Demir, av tüfeğiyle baba ve oğluna ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Erol Atmaca ve oğlu hayatını kaybetti.

    Olayın ardından kaçan Menduh Demir Kötekli Mahallesinde polis ekiplerine giderek teslim oldu.

    Karar açıklandı

    Erol Atmaca ile oğlu Emre Yiğit Atmaca'yı av tüfeğiyle vurarak öldüren katil zanlısı Menduh Demir’in Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan duruşmasında karar açıklandı.

    Müebbet hapis cezası verildi

    İHA'nın haberine göre, karar duruşmasında Menduh Demir'e Erol Atmaca'ya yönelik eyleminden dolayı 16 yıl, Emre Yiğit Atmaca'ya yönelik eyleminden dolayı ise müebbet hapis cezası kararı çıktı.

    Muğla'da baba ve oğlunu öldüren sanığa müebbet hapis cezası VİDEO


    Muğla da baba ve oğlunu öldüren sanığa müebbet hapis cezası #1

    Muğla da baba ve oğlunu öldüren sanığa müebbet hapis cezası #2

    Muğla da baba ve oğlunu öldüren sanığa müebbet hapis cezası #3

    Muğla da baba ve oğlunu öldüren sanığa müebbet hapis cezası #4


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