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    Muğla'da balık çiftliği çalışanlarına saldırı: 2 ölü

    Balık çiftliğinde çalışan iki kişinin öldürülmesine ilişkin polis ekipleri, katil ya da katilleri arıyor.
    • DHA
    • 03.07.2020 - 14:25
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    Muğla'da balık çiftliği çalışanlarına saldırı: 2 ölü #1

    Muğla'nın Bodrum ilçesi Gölköy Mahallesi'ndeki balık çiftliğinin lojmanına, gece yarısı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

    Saldırıda balık çiftliği çalışanlarından Hamdi Ekim Serdaroğlu (26) olay yerinde yaşamını yitirirken, Hasan Yanik (39) ağır yaralandı. Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve durumu ağır olan Yanik, burada doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    İZ KÖPEĞİ İLE BÖLGEDE ÇALIŞMA YAPILDI

    Ölen iki kişinin cenazeleri Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için özel eğitimli iz köpeği ile bölgede çalışma başlattı.

    Muğla'da balık çiftliği çalışanlarına saldırı: 2 ölü #2

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