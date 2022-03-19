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    Muğla'da barakada çıkan yangında Suriyeli bir çocuk öldü

    Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ahşap barakada çıkan yangın sonucu 2 yaşındaki Suriyeli çocuk, feci şekilde yanarak can verdi.
    • İHA
    • 19.03.2022 - 00:47
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    Muğla'da barakada çıkan yangında Suriyeli bir çocuk öldü

    Muğla Eşen Mahallesi Aydınlar Sokak'ta Suriye uyruklu kişilerin yaşadığı ahşap barakada henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

    EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ

    Dumanı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk eldi.

    Muğla da barakada çıkan yangında Suriyeli bir çocuk öldü #1

    2 YAŞINDAKİ SURİYELİ ÇOCUK YANARAK CAN VERDİ

    İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında baraka kullanılamaz hale geldi. Yangında, 2 yaşındaki Suriyeli çocuk Halit El Hammadi hayatını kaybetti.

    Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

    Muğla da barakada çıkan yangında Suriyeli bir çocuk öldü #2

    Muğla da barakada çıkan yangında Suriyeli bir çocuk öldü #3

    Muğla da barakada çıkan yangında Suriyeli bir çocuk öldü #4


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