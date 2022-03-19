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- Muğla'da barakada çıkan yangında Suriyeli bir çocuk öldü
Muğla'da barakada çıkan yangında Suriyeli bir çocuk öldü
Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ahşap barakada çıkan yangın sonucu 2 yaşındaki Suriyeli çocuk, feci şekilde yanarak can verdi.
- İHA
- 19.03.2022 - 00:47
Muğla Eşen Mahallesi Aydınlar Sokak'ta Suriye uyruklu kişilerin yaşadığı ahşap barakada henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.
EKİPLER OLAY YERİNE GELDİ
Dumanı gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezinde yardım istemesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk eldi.
2 YAŞINDAKİ SURİYELİ ÇOCUK YANARAK CAN VERDİ
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında baraka kullanılamaz hale geldi. Yangında, 2 yaşındaki Suriyeli çocuk Halit El Hammadi hayatını kaybetti.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.