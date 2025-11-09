Abone ol: Google News

Muğla'da başı konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı

Bodrum ilçesinde başı konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı.

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 20:03
  • Muğla'nın Bodrum ilçesinde çöp konteynerinde başı konserve kutusuna sıkışmış bir kedi bulundu.
  • Temizlik işleri ekibi kediyi kurtararak güvenli bir şekilde serbest bıraktı.
  • Olay, ekibin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesi Yokuşbaşı Mahallesi’nde, çöp konteynerini boşaltmak için gelen Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Ekibi, başı konserve kutusuna sıkışmış bir kedi fark etti.

KURTARILAN KEDİ, HIZLA UZAKLAŞTI

Personel, kediyi konteynerden alarak sıkıştığı konserve kutusundan çıkardı.

Kurtarılan kedi, kısa sürede güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaştı.

Olay, temizlik ekibinin cep telefonu kamerasına da yansıdı.

