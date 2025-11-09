Muğla'da başı konserve kutusuna sıkışan kedi kurtarıldı

- Muğla'nın Bodrum ilçesinde çöp konteynerinde başı konserve kutusuna sıkışmış bir kedi bulundu.
- Temizlik işleri ekibi kediyi kurtararak güvenli bir şekilde serbest bıraktı.
- Olay, ekibin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Muğla’nın Bodrum ilçesi Yokuşbaşı Mahallesi’nde, çöp konteynerini boşaltmak için gelen Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Ekibi, başı konserve kutusuna sıkışmış bir kedi fark etti.
KURTARILAN KEDİ, HIZLA UZAKLAŞTI
Personel, kediyi konteynerden alarak sıkıştığı konserve kutusundan çıkardı.
Kurtarılan kedi, kısa sürede güvenli bir şekilde bölgeden uzaklaştı.
Olay, temizlik ekibinin cep telefonu kamerasına da yansıdı.