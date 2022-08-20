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    Muğla'da Bedri Rahmi Koyu'nda çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

    Muğla'nın Fethiye ilçesinin dünyaca ünlü Bedri Rahmi Koyu'nda çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
    • 20.08.2022 - 17:59
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    Muğla'da Bedri Rahmi Koyu'nda çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan Bedri Rahmi Koyu'ndaki ormanda saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

    Dumanların yükseldiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

    Bunun üzerine bölgeye sevk edilen Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ile havadan alevlere müdahale edildi.

    Havadan ve karadan müdahale edildi

    Karadan ulaşımın olmadığı bölgeye, zodyak botlarla orman işçileri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, büyümeden söndürüldü.

    DHA'nın aktardığına göre 1 hektar ormanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

    Muğla da Bedri Rahmi Koyu nda çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü #1

    Muğla da Bedri Rahmi Koyu nda çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü #2

    Muğla da Bedri Rahmi Koyu nda çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü #3

    Muğla da Bedri Rahmi Koyu nda çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü #4


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