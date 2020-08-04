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Muğla'da bir genç yıldırım çarpması sonucu vefat etti

Muğla'da bir genç yıldırım çarpması sonucu vefat etti

Seydikemer ilçesinde dolu yağışından korunmak için ağacın altına giren Ozan Çukuroğlu (19), bir süre sonra ailesi tarafından ölü bulundu.