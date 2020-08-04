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    Muğla'da bir genç yıldırım çarpması sonucu vefat etti

    Seydikemer ilçesinde dolu yağışından korunmak için ağacın altına giren Ozan Çukuroğlu (19), bir süre sonra ailesi tarafından ölü bulundu.
    • DHA
    • 04.08.2020 - 05:08
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    Muğla'da bir genç yıldırım çarpması sonucu vefat etti

     

    Muğla Seydikemer'in Bayır Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Ozan Çukuroğlu, bahçede oturduğu sırada dolu yağışı başladı.

    Çukuroğlu, ıslanmamak için ağacın altına geçerken, ailesi ise eve gitti. Çukuroğlu uzun süre eve dönmeyince meraklanan ailesi, aramaya çıktı.

    Çukuroğlu'nu ağacın altında hareketsiz bulan aile, sağlık ekiplerine durumu bildirdi.

    Muğla'da bir genç yıldırım çarpması sonucu vefat etti #1

    OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ozan Çukuroğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Yıldırım düşmesi sonucu öldüğü tahmin edilen Çukuroğlu'nun cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    Muğla'da bir genç yıldırım çarpması sonucu vefat etti #2

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