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    Muğla'da bir kadın, eşinin kestiği ağaç dalının altında kaldı

    Muğla Dalaman'da, ormanda eşinin kestiği ağacın dalının altında kalan 47 yaşındaki Nurdane Sönmez hayatını kaybetti.
    • 01.11.2022 - 17:32
    • Güncelleme : 01.11.2022 - 17:41
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    Muğla'da bir kadın, eşinin kestiği ağaç dalının altında kaldı

    Saat 10.30'da Muğla'nın Dalaman ilçesi Narlı Mahallesi Meşelidüz mevkisinde meydana gelen olayda, ormanda kesim yapan 49 yaşındaki Mustafa Sönmez'in kestiği dal, ağacın altındaki eşi Nurdane Sönmez'in üzerine düştü.

    Hayatını kaybetti

    İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirledi. 2 çocuk annesi Sönmez'in cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre; Nurdane Sönmez'in, 29 Temmuz 1990'da Siirt'te şehit olan Jandarma Onbaşı Turgut Yılmaz'ın ablası olduğu öğrenildi.

    Muğla da bir kadın, eşinin kestiği ağaç dalının altında kaldı #1


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