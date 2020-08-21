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    Muğla'da bir kadının darbedildiği anlar güvenlik kamerasında

    Ula ilçesinde bir kadının restoranda darbedildiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
    • AA
    • 21.08.2020 - 05:25
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    Muğla'da bir kadının darbedildiği anlar güvenlik kamerasında

    18 Ocak'ta Akyaka'daki bir restoranda meydana gelen olayda, Buse D. (20) ile O.U. (33) arasında telefonda henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın büyümesi üzerine işletmeye gelen O.U, iddiaya göre, Buse D'ye vurmaya başladı.

    Olayın yaşandığı işletmenin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, şüphelinin kadını tekme, tokat ve yumruk darbeleriyle darbettiği yer alıyor.

    Muğla da bir kadının darbedildiği anlar güvenlik kamerasında #1

    SERBEST BIRAKILDI

    Şüphelinin, iş yeri personeli ve esnafın araya girmesiyle bölgeden uzaklaştırıldığı da görüntülere yansıyor.

    Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan şüphelinin, jandarmadaki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

    Muğla'da bir kadının darbedildiği anlar güvenlik kamerasında VİDEO


    Muğla da bir kadının darbedildiği anlar güvenlik kamerasında #2

    Muğla da bir kadının darbedildiği anlar güvenlik kamerasında #3

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