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Muğla'da bir kişi 83 yaşında bir kadına cinsel saldırıda bulundu

Muğla'da bir kişi 83 yaşında bir kadına cinsel saldırıda bulundu

Milas ilçesinde 83 yaşındaki yaşlı kadına cinsel saldırıda bulunan bir kişi, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Zanlı gözaltı işlemi sırasında ise bir jandarma görevlisini başından yaraladı.