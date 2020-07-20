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    Muğla'da bir kişi kayalıktan uçuruma yuvarlandı

    Seydikemer ilçesinde ot toplamak için çıktığı yükseklikten uçuruma yuvarlanan Tufan Köse hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 20.07.2020 - 07:56
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    Muğla'da bir kişi kayalıktan uçuruma yuvarlandı

    Muğla'nın Seydikemer ilçesi Yayla Patlangıç Mahallesi'nde yaşayan Tufan Köse, cumartesi günü babası Veysel Köse ile birlikte ormanlık alana ot toplamaya gitti.

    Köse, bir anda dengesini kaybedip kayalıklardan yaklaşık 500 metrelik uçuruma yuvarlandı.

    Baba Köse, oğlunun düştüğü yere kendisi inmeyi başaramayınca 112 Acil Sağlık Merkezi’ne ihbarda bulundu.

    Bölgeye sevk edilen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Muğla AFAD ve AKUT ekipleriyle UMKE sevk edildi.

    Muğla'da bir kişi kayalıktan uçuruma yuvarlandı #1

    CANSIZ BEDENİ DÜŞTÜĞÜ YERDEN ÇIKARILDI

    Arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle yaklaşık 12 saatlik çalışmayla Tufan Köse'nin cansız bedeni, düştüğü yerden çıkarıldı.

    Tufan Köse'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

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