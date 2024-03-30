Muğla'da bir kişi sokak ortasında 81 yaşındaki komşusunu öldürdü

İHA
Muğla'nın Bodrum ilçesi Cevat Şakir Mahallesi'nde 81 yaşındaki Bayram Şimşek ile ev satışı nedeniyle husumetli olduğu komşusu A.B. (49) arasında sokak ortasında kavga başladı.
Bıçak ve silahın kullanıldığı olayda Bayram Şimşek, komşusu tarafından tüfekle vuruldu.
Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde vücuduna 4 el ateş edildiği belirlenen Bayram Şimşek'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini anlaşıldı.
Katil zanlısı A.B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay yerinde 4 adet boş kovan olduğu görülürken polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bayram Şimşek'in cenazesi ön otopsi için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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