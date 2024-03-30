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Muğla'da bir kişi sokak ortasında 81 yaşındaki komşusunu öldürdü

Muğla'da bir kişi sokak ortasında 81 yaşındaki komşusunu öldürdü Muğla Bodrum'da ev satışı nedeniyle aralarında husumet bulunan iki komşu arasında çıkan kavgada 81 yaşındaki bir kişi tüfekle vurularak yaşamını yitirdi.