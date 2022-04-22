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    Muğla'da denizde bulunan cesedin önceden bıçaklandığı tespit edildi

    Muğla Datça Akçabük Koyu'nda denizde bulunan erkek cesedinin ardından, yapılan incelemelerde şahsın bıçaklandıktan sonra denize atıldığı ortaya çıktı.
    • 22.04.2022 - 21:34
    • Güncelleme : 22.04.2022 - 21:47
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    Muğla'da denizde bulunan cesedin önceden bıçaklandığı tespit edildi

    Muğla'nın Datça ilçesi Palamutbükü Sahili Akçabük Koyu’nda denizin içinde bir kişinin cansız şekilde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu Jandarma ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine gelen ekipler denizin içindeki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri ekipleri yaptıkları incelemelerde cesedin Datça’da aşçılık yapan Fırat Koç(36) isimli şahsa ait olduğunu tespit etti.,

    Bıçaklandıktan sonra denize atıldığı ortaya çıktı

    İHA'nın haberine göre ekipler yaptıkları çalışmada Koç’un dün gece saatlerinde Ö.Ş.(35) tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle bıçaklandıktan sonra denize atıldığını tespit etti.

    Muğla da denizde bulunan cesedin önceden bıçaklandığı tespit edildi #1

    1 kişi gözaltına alındı

    Jandarma ekipleri Koç’u bıçaklayan şüpheli Ö.Ş.yi bulmak için çalışma başlattı. Olay sonrası Ö.Ş. nin Datça’dan ayrılarak Konya’ya gittiği tespit edildi. Ö.Ş. yapılan operasyonla Konya’da gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Muğla da denizde bulunan cesedin önceden bıçaklandığı tespit edildi #2


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