Muğla'da bir madende dinamit patlatılması sırasında 1 kişi öldü

Muğla'da bir madende dinamit patlatılması sırasında 1 kişi öldü

Muğla'nın Dalaman ilçesindeki bir madende dinamit patlatılması sırasında ateşlemede görevli 1 kişi yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Dalaman ilçesi Gürleyik Mahallesi Kurudere mevkiinde bulunan özel bir firmaya ait krom madeninde saat 15.30 sıralarında patlama çalışması yapıldığı öğrenildi.

ATEŞLEME GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Dinamit patlatıldığı sırada, ateşlemede görevli Denizli’nin Çameli ilçesi Karabayır Mahallesi’nden 35 yaşındaki Recep Uysal’ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Evli ve iki çocuk babası Recep Uysal’ın cenazesi Denizli Çameli İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





