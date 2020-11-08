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    Muğla'da bir ormanda yangın çıktı

    Ula ilçesine bağlı sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesinde bir otelin arka bölümünde yangın meydana geldi.
    • İHA
    • 08.11.2020 - 22:15
    • Güncelleme : 08.11.2020 - 22:17
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    Muğla'da bir ormanda yangın çıktı

    Muğla’nın Ula ilçesine bağlı sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesinde bir otelin arka bölümünde yangın çıktı.

    Ormanlık bölümde başlayan yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri tarafından müdahale edildi.

    Akyaka Kermetur mevkiinde yol kenarında başlayan orman yangını sonrası vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdi.

    KONTROL ALTINA ALINDI

    Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğü arazöz ekipleri sevk edildi.

    Arazöz ve itfaiye ekiplerinin yangına kısa sürede müdahalesi ile yangın yaklaşık 2 dönümlük alanda kontrol altına alındı.

    Ula Jandarma Karakol ekipleri yangının çıkışı ile ilgili olarak soruşturma başlattı.

    Muğla'da bir ormanda yangın çıktı İZLE


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