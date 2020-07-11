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- Muğla'da bir vatandaşın aracı yandı diğer sürücü kurtardı
Muğla'da bir vatandaşın aracı yandı diğer sürücü kurtardı
Milas ilçesinde, hareket halindeki otomobilin motor bölümü bir anda alev alınca içinde bulunan hamile kadın zor anlar yaşadı.
- DHA
- 11.07.2020 - 05:50
Muğla'nın Milas ilçesi Alatepe mevkiinde meydana gelen olayda, Ören'den Akbük yönüne giden hamile Pınar Karaman yönetimindeki otomobil, bir anda bilinmeyen nedenle alev aldı.
HAMİLE KADINI KURTARDI
Karaman otomobili yol kenarına çekerken, olayı gören sürücülerden Ali Tiriç, Karaman'ı otomobilnden çıkardı.
Motor kısmındaki alevler, kısa sürede otomobilin ön bölümünü sardı. Akyaka'da berberlik yaptığı öğrenilen Ali Tiriç'in ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yanan otomobilde patlama sesleri gelirken, Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı ekiplerin müdahalesi sonrası alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Yangında araç kullanılmaz hale geldi.