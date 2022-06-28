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    Muğla'da bir yıl önce yanan yerler yeşile büründü

    Muğla’da geçen yıl 27 Temmuz’da başlayan orman yangınlarında yaklaşık 19 bin hektar alanın yandığı Kavaklıdere ve Menteşe ilçelerinde yanan saha, 11 ay sonra drone ile görüntülendi.
    • 28.06.2022 - 12:21
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 12:49
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    Muğla'da bir yıl önce yanan yerler yeşile büründü

    Muğla'nın Menteşe ilçesi sınırlarında 11 bin 369 hektar, Kavaklıdere’de ise 7 bin 568 hektar alanda kızılçam ve makilik alan yanmıştı.

    Göktepe mevkiinde yanan alanlarda orman kesim işlemleri büyük ölçüde tamamlanarak doğal gençleştirmeye bırakıldı.

    30 bin fidan dikimi yapıldı

    Doğal gençleştirme alanlarında yeşil örtü yavaş yavaş kendini gösterirken, Menteşe ilçesi kırsal Kozağaç Mahallesi'nde 300 dönüm alana 30 bin adet fidan dikimi yapıldı.

    Fidan dikimi yapılan alan dışında kalan bölümlerin, doğal gençleştirme yolu ile tekrar eski yeşil örtüye kavuşması bekleniyor.

    Yanan yerler yeşile bürünmeye başladı

    Doğal gençlik sahasında yanan ağaçların büyük bölümü kesim işçileri tarafından kesilerek kamyon ve tırlar ile taşınıyor. Yanan sahanın bazı bölümleri değişik türde ağaç ve bitki örtüsü ile yeşile büründü.

    Doğal gençlik sahasında fidanların biraz boy vermesi sonrası Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince bakımları yapılacak ve seyreltme işlemlerine geçilecek.

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