Kara yolunda bisikleti ile tehlikeye aldırış etmeden kamyona tutunan bisikletli çocuk, yokuşu geçince tek teker üzerinde bisiklet sürdü. O anlar kameraya yansıdı.

Hareket halindeki bir bisiklet sürücüsü Muğla'daki Köyceğiz-Ortaca kara yolundaki rampayı çıkarken Ortaca istikametinde seyreden kamyona tutundu.

Tehlikeli bir biçimde uzun süre bu şekilde yolculuk yapan bisiklet sürücüsü, ardından bu defa adeta ölüme davetiye çıkarırcasına rampa çıkışı bisikletin ön tekerini havaya kaldırarak tek teker üzerinde seyretti.

TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

Bisiklet sürücüsünün bu tehlikeli yolculuğunu ise arkasında seyreden bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti.

Muğla'da bisikletli çocuğun tehlikeli yolculuğu VİDEO



"GÜVENLİ ÖLÜM MÜ DİYEYİM BİLEMEDİM"

Bisiklet sürücüsünü cep telefonu ile kaydeden vatandaş, “Fethiye-Göcek yolu Ortaca yolundayım. Ondan sonra niye bisikletlilere yol vermiyorsunuz oluyor. Ortaca yolu güvenli taşımacılık mı diyeyim, güvenli ölüm mü diyeyim bilemedim. Yorum sizin. Ben de ağır vasıtayım ve ağır ağır çıkıyorum. Halen devam ediyor. Yaptığı hareket bak. Tek teker yapıyor bir de yolun kenarında” diyerek serzenişte bulundu.





