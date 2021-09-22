Muğla’da, Bodrum’a su veren Mumcular Barajı kurudu

Bodrum’un su ihtiyacının karşılayan Mumcular Barajı’nda doluluk oranı yüzde 10’un altına düştü. İlçeye barajdan su akışı durdu. Su ihtiyacı Geyikli Barajı’ndan karşılanmaya başlandı.

Muğla’nın Bodrum ilçesinin tek su kaynağı Mumcular Barajı’nda doluluk yüzde 10’un altına düştü.

Turizm cenneti Bodrum’a giden su kesildi. İlçeye Milas’taki Geyik Barajı’ndan su verilmeye başlandı.

Yetkililer, Geyik Barajı doluluk oranının yüzde 35 olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

FABRİKA VE KARA YOLU AÇIĞA ÇIKTI

Mumcular Barajı’nda suların çekilmesi ile 40 yıl önce suların altında kalan Bodrum-İzmir karayolu ortaya çıktı.

Ortaya çıkan kara yolundan 40 yıl sonra yeniden araç geçti. Ayrıca, yaklaşık 66 yıllık oldu öğrenilen kiremit fabrikası ve bazı yapılar da gün yüzüne çıktı.

Vatandaşlar, hem kiremit fabrikasını hem diğer yapıları görebilmek için barajın içine girdi.

“150 BİN KİŞİNİN SU KAYNAĞINI KAYBETMİŞ DURUMDAYIZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Muski Genel Müdür Yardımcısı Ali Tekkaya, şu sözleri kaydetti:

“Bugün ne yazık ki iklim değişikliğinin, ülkemizde ve Muğla’mızda gördüğümüz en acı noktalardan biri olan Mumcular Barajı’ndayız. Mumcular Barajı’ndaki su seviyemiz yüzde 10’ların altına indi. Bulunduğumuz nokta ise barajın yapımından sonra kullanım dışı bırakılan Bodrum-İzmir eski kara yolu. Şu anda normalde burada suyun olması gerekirken ne yazık ki bizler varız. Bu durum sadece Bodrum’u değil tüm Türkiye’yi etkisi altına almış durumda. Bodrum’da 36 kuyumuz su kesmiş durumda. Bodrum’daki 150 bin kişinin su kaynağını şu anda kaybetmiş durumdayız. Bu duruma alternatif su kaynakları bulmak için müdürlüğümüz çalışmalar yapıyor. Muğla genelinde ise 168 su kuyumuzda su kesildiğini görmüş durumdayız. Bundan sonraki yaşamımızda iklim değişikliğinin hayatımızın bir parçası olduğunu kabul etmemiz, hayat disiplinimizi buna göre değiştirmemiz gerekiyor.





“BU DURUMUN YAŞANACAĞINI HAZİRAN AYINDA BİLİYORDUK”

Şu anda Bodrum’a ne yazık ki Mumcular Barajı’ndan su alamıyoruz. Bu durumun yaşanacağını haziran ayında biliyorduk. Haziran ayında bunun için bir önlem aldık. Normalde Mumcular Barajı Bodrum merkezinin suyunu karışılar ama ardık Milas’ta buluna Geyik Barajı’ndan Bodrum’un su ihtiyacını karşılıyoruz. DSİ’den yapılan ek tahsis sayesinde ham su tahsisi sayesinde Bodrum’a su verebiliyoruz. Şu anda Bodrum merkezde su krizimiz yok çünkü Mumcular içme suyu arıtma tesisleri 240 litre saniye su alıyorken, sadece 40 saniyelik bir düşüşümüz oldu. Bunu da Geyik Barajı’ndan tolere etti."

Muğla’da, Bodrum’a su veren Mumcular Barajı kurudu VİDEO

