Muğla'da buzağı satmaya gelen 3 kişinin hayvanlarını zorla aldılar Samsun'dan Muğla'nın Bodrum ilçesine 16 buzağıyı satmak için getiren 3 kişi, silah zoruyla darbedilirken, hayvanlarla birlikte Bodrum'dan kaçmaya çalışan 7 saldırgan yakalandı.

İHA

Samsun’da yaşayan Recep T.G., Hakan E. ve Sefa E., 16 buzağıyı satmak için Bodrum’a geldi. İddiaya göre, 3 kişi satış için İ.A. ile telefonda konuşarak anlaşma sağladı. 3 kişi anlaştıkları kişiyle Türkbükü’nde buluştu. İ.A. mandıraların Cennet Koy mevkiinde olduğunu dile getirerek Recep T.G., Hakan E. ve Sefa E.'yi buzağılarla birlikte Cennet Koy’a götürdü.

7 kişi satıcıları darbetti, 16 buzağıyı alıp gitti

Buzağı satıcılarını, Cennet Koy’da İ.A. ve orada bekleyen silahlı bir grup A.Ç., M.Ç., D.K.,Y .A., H.A. ve H.D. karşıladı. Samsun'dan gelen 3 kişi, burada silah ve bıçak zoruyla darbedilip telefonları alındı. Satıcıları ölümle tehdit eden 7 kişilik grup, buzağıları kendi araçlarına yükleyip bölgeden uzaklaştı.

Jandarmadan kaçamadılar

Kendi imkanları ile karakola giden satıcıların ihbarı üzerine Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Aydın’a gitmek üzere yola çıkan şüpheliler, Güvercinlik Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

2 buzağı telef oldu

Bodrum’dan kaçırılmaya çalışılan 16 buzağıdan 2’sinin açlık ve soğuk nedeniyle bitkin düştüğü belirlendi. Yardım istenmesi üzerine Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri hayvanlara müdahale etti ancak 2 buzağı, yapılan tüm müdahalelere rağmen telef oldu.

Aldıkları hayvanlar öldüğü için bu kez zorla almaya çalıştılar

Öte yandan Aydın’da yaşayan şüphelilerin daha önce buzağı satıcılarından yine hayvan aldıkları ve aldıkları hayvanlar öldüğü gerekçesiyle böyle bir olay gerçekleştirdikleri iddia edildi. Şahıslar, buzağı satıcılarının şüphelenmemesi için satıcıları Aydın yerine Bodrum’a çağırdıkları öğrenildi. Öte yandan, 7 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Olayda kullanılan çok sayıda tabanca ve bıçak ele geçirildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)