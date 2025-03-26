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DHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde camcılık yapan Alaaddin Yıldız'a 19 Mart’ta ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Yıldız'ı evinde bulamayan yakınları, 20 Mart'ta saat 20.00 sıralarında iş yerine gitti.

İçeni giren yakınları, Yıldız’ı, üzeri battaniye ile örtülü kanlar içerisinde buldu.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Yıldız'ın boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

Yapılan incelemenin ardından 4 çocuk babası Yıldız'ın cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ANTALYA'DA YAKALANDI

Olaya ilişkin çalışma başlatan Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 50 saatlik kamera kaydı ile Yıldız'ın telefon görüşmelerini inceledi.

Ekipler, Yıldız'ın yanında Devran Hasan D.'nin çalıştığını tespit etti.

Polis, Antalya’ya gittiğini belirlediği Devran Hasan D.'yi düzenlenen operasyonla saklandığı evde, suç aleti bıçakla yakaladı.

ŞÜPHELİLER ADİYEYE SEVK EDİLDİ

Devran Hasan D.'nin kaçmasına yardım ettiği tespit edilen E. B., A.Y., K.K.Y., Y.A., M.C.M. ve H.Ç. de operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Devran Hasan D. ile 6 şüpheli, önceki gün adliyeye sevk edildi.

İLK İFADESİNE SUÇU İTİRAF ETTİ

Devran Hasan D. ilk ifadesinde, kendisini taciz ettiğini ileri sürdüğü Yıldız'ı maket bıçağıyla öldürdüğünü söyledi.

Şüphelilerden Devran Hasan D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

"BENİ TACİZ ETTİ"

Olayın ardından tutuklanan Devran Hasan D., savcılıkta verdiği ifadede şu sözleri kullandı:

Antalya'dayken sosyal medyadan iş aradığımı duyurdum. Alaaddin Yıldız, Bodrum'da iş ve iş yerinde kalacak yer imkanı sağlayacağını söyledi. 13 Mart'ta Bodrum'a gittim.



İşin 3'üncü gününde yerden bir şey almak için eğilince taciz etti. Tepki gösterince böyle bir amacı olmadığını söyleyip, özür diledi. Diğer tavırları normal olduğundan şaka yaptığını düşündüm.

"BIÇAĞI ŞORTUMA SAKLAYIP ODAYA DÖNDÜM"

Öldürdüğü adamın cinsel içerikli şakalar yaptığını ileri süren sanık, sözlerine şöyle devam etti: