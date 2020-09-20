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    Muğla'da camiden çorap çalan hırsız kamerada

    Muğla'da bir hayırsever tarafından camiye ihtiyaç sahiplerinin kullanması için bağışlanan çorapların cam dolaptan çalınma anı kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 20.09.2020 - 11:40
    • Güncelleme : 20.09.2020 - 11:40
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    Muğla'da camiden çorap çalan hırsız kamerada

    Muğla'nın Menteşe ilçesi Camikebir Mahallesi'nde bulunan Pazar Camii'ne bir hayırsever tarafından ihtiyaç sahiplerinin kullanması için bağışlanan çoraplar çalındı.

    Camiye giren şahıs, etrafa bakındıktan sonra cebinden çıkardığı poşete çorapları doldurup camiden çıktı.

    KAMERAYA HAREKET YAPTI

    Çorapları çalan hırsız, camiden çıkarken kamerayı son anda fark ederek ellerini açıp kameraya adeta 'Ne yapayım' der gibi hareket yaptı.

    Olayın bildirilmesi üzerine polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

    Muğla'da camiden çorap çalan hırsız kamerada ViDEO

    "BELKİ GERÇEKTEN İHTİYACI VARDIR"

    Konu hakkında açıklamalarda bulunan cami görevlisi, "Birbirimize destek olmamız gereken böyle zor bir zamanda gençlerimizin böyle şeyler yapması bizleri üzüyor. Belki gerçekten ihtiyacı vardır. Gelip bana söylese hepsini verirdim." dedi

    Muğla da camiden çorap çalan hırsız kamerada #1

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