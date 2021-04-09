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    Muğla'da çekmeyi unuttuğu el freni, eşinin hayatına mal oldu

    Muğla’nın Seydikemer ilçesinde el freni çekilmeyen kamyonetin geri geri hareket ederek baraja düşmesi sonucu, araçta bulunan kadın boğularak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 09.04.2021 - 17:22
    • Güncelleme : 09.04.2021 - 18:06
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    Muğla'da çekmeyi unuttuğu el freni, eşinin hayatına mal oldu

    Muğla’nın Seydikemer ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Ahmet Yanık, kullandığı kamyoneti Yayla Patlangıç Mahallesi Ahat mevkisindeki Eşen barajı kenarına park etti.

    Yanık, iddiaya göre el frenini çekmeden araçtan indikten sonra kamyonet geriye doğru hareket ederek baraja düştü.

    EŞİ KAMYONETLE SUYA GÖMÜLDÜ

    Kamyonet içerisindeki Ahmet Yanık’ın eşi 58 yaşındaki Meryem Yanık kamyonetle birlikte kısa sürede suya gömüldü.

    Ahmet Yanık’ın 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Muğla da çekmeyi unuttuğu el freni, eşinin hayatına mal oldu #1

    Muğla'da çekmeyi unuttuğu el freni, eşinin hayatına mal oldu VİDEO

    CESEDİ DALGIÇLAR ÇIKARDI

    Yanık’ın cesedi Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı’na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) timine bağlı dalgıçlar tarafından sudan çıkarıldı.

    Ceset, yapılan incelemenin ardından, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan, olay yerinde Ahmet Yanık ve yakınları büyük üzüntü yaşadı.

    Muğla da çekmeyi unuttuğu el freni, eşinin hayatına mal oldu #2

    Muğla da çekmeyi unuttuğu el freni, eşinin hayatına mal oldu #3

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