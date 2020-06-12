Muğla'da cezaevi firarisi drone ile aranıyor

Kaldığı cezaevinden firar eden şüpheli, bir gecede 2 gasp, 3 adam yaralama suçu işledi. Firari yakalanana kadar bölgeye giriş çıkışlar kapatıldı.

28 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aydın Ergül, ceza infaz yasasından faydalanarak henüz ismi açıklanmayan bir Açık Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi.

Buradan firar eden şüpheli, Aydın'ın Nazilli ilçesinde gece saatlerinde bir taksici ile 400 TL karşılığı Muğla’ya gelmek için anlaştı.

AYDIN VE MUĞLA AYAĞA KALKTI

Muğla’ya götürmesi için anlaştığı taksinin şoförünü Kavaklıdere ilçesi yol ayrımında durdurarak boğazına bıçak dayayan ve kafasına silahla vurarak aracı gasbeden cezaevi firarisi, Aydın ve Muğla’yı ayağa kaldırdı.

Olayın ardından taksi şoförü, jandarmaya ihbarda bulundu. İhbar sonrası şüphelinin Menteşe ilçesine gelebileceği değerlendirilerek çalışma başlatıldı.

KAÇARKEN, 3 İŞÇİYE ÇARPTI

Şüpheli, Muğla merkez Menteşe ilçesi girişinde 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Kaçan cezaevi firarisi, Karabağlar Yaylası Kireç Sanayi mevkisinde üç tütün işçisine çarparak kaza yaptı. Kazada bir ağaç ve büyük bir tabela hasar gördü. Yaralanan üç kişi işçi ise Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

YAYA OLARAK GİRDİĞİ BÖLGEDEN ÇIKMADI

Yaya olarak kaçmaya devam eden cezaevi firarisi Aydın Ergül, bu defa Karabağlar Yaylasında 48 NC 543 plakalı bir aracı daha çaldı. Bir müddet bu araçla kaçan şüphelinin bölgeden çıkışı görülmeyince, güvenlik güçleri geniş çaplı arama başlattı.

DRONE İLE ARANIYOR

Şüphelinin yakalanması için olay yerine polis özel harekat, terör, asayiş, trafik ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Şüphelinin yakalanması için drone ekibi de olay yerine gelerek, Karabağlar Yaylası üzerinde cezaevi firarisini arama çalışmasına katıldı.

Karabağlar Yaylasının giriş ve çıkışları kapatılırken, ekipler çelik yelek giyerek şüpheliyi arıyor.





























