Muğla'da cezaya kızan adam, kendini yakmaya çalıştı

Markette çalışan 24 yaşındaki genci polis ekipleri, ikna ederek eyleminden vazgeçirdi.

Muğla'nın Datça ilçesi İskele Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki zincir markette görevli 24 yaşındaki Emre M., saat 09.30 sıralarında, yeni gelen malları transpaletle mağazaya taşımaya başladı.

Bu sırada gelen zabıta ekipleri, kaldırım işgali gerekçesiyle 190 TL'lik para cezası uyguladı.

Ayrıca marketin demirbaşı olan transpalete el koydu.

BELEDİYE BAŞKANI İLE GÖRÜŞMEDİ, ÖFKELENDİ

Bunun üzerine öfkelenen Emre M., olayın ardından vakit kaybetmeden belediye binasına giderek Belediye Başkanı CHP'li Gürsel Uçar ile görüşmek istedi. Başkan Uçar ile toplantıda olduğu gerekçesiyle görüşemeyen Emre M., daha sonra zabıta komiserinin yanına gitti. Emre M., traspaleti geri istemesine karşın talebine olumsuz yanıt alınca öfkelendi.

KENDİNİ YAKMAK İSTEDİ

Bir bidon benzin alan Emre M., öfkeyle iş yerinin önüne geldi. Kendini yakmak isteyen Emre M.'yi görenler polise ve sağlık ekibine haber verdi.

İKNA ÇABALARI 45 DAKİKA SÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, çevrede önlem alarak Emre M.'yi eyleminden vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı. Bir esnaf ile polis memurunun, ellerinde yangın söndürücülerle hazır beklediği görüldü. İkna çalışmaları yaklaşık 45 dakika sürdü. Polisin, zabıta ekiplerinin aldığı transpaleti markete geri getirileceği sözünü vermesi üzerine Emre M., kendini yakmaktan vazgeçti.

10 KEZ PARA CEZASI ALDI

Elindeki benzin bidonu ve çakmağı polise veren Emre M., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kendisini yakmaktan vazgeçen Emre M., olay yerinden götürülürken 2,5 yıldır aynı markette çalıştığını ve bugüne kadar 10 defa para cezası kesildiğini söyledi. Emre M., cezaların maaşından kesildiğini ifade etti.