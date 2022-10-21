Muğla'da çifte cinayette baba ile oğul tutuklandı

Milas'ta Tahir Koç ve Şener Şen, arazide tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Şüphelilerden; Hüseyin K. ve oğlu Ali K. tutuklanırken eşi Güllü K. ise serbest bırakıldı.

Muğla Milas'ın Karacahisar Mahallesi girişindeki bir arazide, dün saat 20.00 sıralarında, yerde 2 kişinin hareketsiz şekilde yattığını fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, yerde kanlar içinde yatan 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma, tabancayla vurularak öldürüldükleri tespit edilen 2 kişinin Tahir Koç (42) ve Şener Şen (45) isimli kişiler olduğunu belirledi.

Cansız bedenler morga kaldırıldı

Koç ve Şen'in cansız bedeni, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Baba ve oğul tutuklanırken anne serbest

Jandarma, nedeni henüz öğrenilemeyen tartışmada Koç ve Şen'i öldürdükleri ileri sürülen şüpheliler Hüseyin K. (40), eşi Güllü K. (39) ve oğlu Ali K.'yı (17) bu sabah gözaltına aldı.

Şüphelilerden Hüseyin K.'nın üzerinde ele geçirilen 1 tabancaya ise incelenmek üzere el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba- oğul tutuklanırken, anne G.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





