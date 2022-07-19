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    Muğla'da çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

    Otluk alanda başlayan yangın, evlere ulaşmadan kontrol altına alındı. Vatandaşlar, ekiplere destek verdi.
    • 19.07.2022 - 15:39
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 15:41
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    Muğla'da çıkan yangın, büyümeden söndürüldü

    Muğla'nın Ula ilçesinde otluk alan, alevlere teslim oldu.

    Bazı vatandaşlar, Köprübaşı Mahallesi Sülenler Sokak'ta otluk alandan dumanların yükseldiğini fark etti.

    Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Evlere sıçramadan söndürüldü

    Korku dolu anlara yol açan yangın, ekiplerin müdahalesi sonrası evlere sıçramadan söndürüldü.

    AA'nın haberine göre, söndürme çalışmalarına bölgedeki vatandaşlar da destek verdi.

    Muğla da çıkan yangın, büyümeden söndürüldü #1

    Muğla da çıkan yangın, büyümeden söndürüldü #2


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