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- Muğla’da çıkan yangına müdahale ederken yaralandı
Muğla’da çıkan yangına müdahale ederken yaralandı
Yangın çıkan evde alevlere ekipler gelmeden müdahale etmek isteyen Celal Saydam yaralandı. Evde bulunan babaanne ve dede, Saydam’ın çabaları sayesinde yara almadan kurtuldu.
- İHA
- 01.05.2021 - 13:52
Muğla’nın Milas ilçesi Ağaçlıhöyük Mahallesi Merkez Sokak’ta yer alan evde yangın çıktı.
Celal ve Hatice Saydam çiftine ait evde çıkan hızla büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri, 112 Sağlık Ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.
YANIKLAR OLUŞTU
Ekipler olay yerine gelmeden yangına müdahale etmeye çalışan ev sahibinin torunu Celal Saydam (37) yaralandı.
Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Dede Celal ve babaanne Hatice, alevlerin arasında torunları sayesinde yara almadan kurtuldu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Celal Saydam ise Milas Devlet Hastanesi’nden Antalya’ya sevk edildi.
Yangın, bölgeye gelen ekiplerin çalışmaları il söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.