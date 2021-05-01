Euro
9.9706
0.07%
Dolar
8.275
0.88%
Altın
471.1
0.82%
Borsa
1.398
-0.26%
Bitcoin
473.002
1.62%
EXEN Coin
28.20
3.25%

    Muğla’da çıkan yangına müdahale ederken yaralandı

    Yangın çıkan evde alevlere ekipler gelmeden müdahale etmek isteyen Celal Saydam yaralandı. Evde bulunan babaanne ve dede, Saydam’ın çabaları sayesinde yara almadan kurtuldu.
    • İHA
    • 01.05.2021 - 13:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Muğla’da çıkan yangına müdahale ederken yaralandı

    Muğla’nın Milas ilçesi Ağaçlıhöyük Mahallesi Merkez Sokak’ta yer alan evde yangın çıktı.

    Celal ve Hatice Saydam çiftine ait evde çıkan hızla büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Milas Grup Amirliği Ekipleri, 112 Sağlık Ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi.

    YANIKLAR OLUŞTU

    Ekipler olay yerine gelmeden yangına müdahale etmeye çalışan ev sahibinin torunu Celal Saydam (37) yaralandı.

    Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Dede Celal ve babaanne Hatice, alevlerin arasında torunları sayesinde yara almadan kurtuldu.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Celal Saydam ise Milas Devlet Hastanesi’nden Antalya’ya sevk edildi.

    Yangın, bölgeye gelen ekiplerin çalışmaları il söndürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Muğla’da çıkan yangına müdahale ederken yaralandı #1

    Muğla’da çıkan yangına müdahale ederken yaralandı #2

    Muğla’da çıkan yangına müdahale ederken yaralandı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir