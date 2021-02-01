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    Muğla'da çıkan yangında yaşlı kadın kedileri için ağladı

    Bodrum ilçesinde yalnız yaşayan Mine Howie isimli yaşlı kadının evi cayır cayır yandı.
    • İHA
    • 01.02.2021 - 03:40
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    Muğla'da çıkan yangında yaşlı kadın kedileri için ağladı

    Muğla'nın Bodrum ilçesi Yeniköy Mahallesi Turgutreis Caddesi üzerindeki Mine Howie isimli yaşı kadının yalnız yaşadığı evde yangın çıktı.

    Şömineden çıkan alevler bir anda evi sarınca 3 katlı bina bir anda alev topuna döndü.

    Tek yaşadığı öğrenilen yaşlı kadın yangını kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştı. Alevlerin evi sarmasıyla birlikte ellerinden yaralanan Mine teyze yangını bir türlü söndüremeyince kendi imkanlarıyla alevlerin arasından güçlükle çıktı.

    Mahalle sakinlerinin itfaiyeye haber vermesi üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Metrelerce yükseğe ulaşan alevler evin pencerelerinden dışarı kadar ulaştı.

    Muğla'da çıkan yangında yaşlı kadın kedileri için ağladı İZLE


    KEDİLERİ İÇİN GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

    Yangını gözyaşları içerisinde izleyen Howie, 4 kedisinin içeride kaldığını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

    Yaşlı gözlerle evinin yandığını izleyen Howie’i komşuları güçlükle sakinleştirdi. 112 Acil Sağlık ekibi yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü.

    Yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yangın sonrasında evde bulunan 4 kedinin izine rastlamadığı öğrenildi.

    Muğla da çıkan yangında yaşlı kadın kedileri için ağladı #1

    Muğla da çıkan yangında yaşlı kadın kedileri için ağladı #2

    Muğla da çıkan yangında yaşlı kadın kedileri için ağladı #3

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