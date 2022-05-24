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    Muğla’da cinayet zanlısı balık yerken yakalandı

    ‘Kasten öldürme’ suçundan hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 31 yaşındaki zanlı, jandarma tarafından bir restoranda balık yerken yakayı ele verdi.
    • 24.05.2022 - 12:24
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    Muğla’da cinayet zanlısı balık yerken yakalandı

    Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana'da işlediği bir cinayet nedeniyle “kasten öldürme” suçundan hakkında 10 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Beraat Eker'in (31) Ula'nın Akyaka Mahallesi’ndeki bir restorana balık yemek için geleceği bilgisine ulaştı.

    Operasyon yapıldı

    İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinde restorana düzenlenen operasyonda Eker’i gözaltına aldı.

    Tutuklandı

    DHA’nın haberine göre jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Beraat Eker, tutuklandı.

    Muğla’da cinayet zanlısı balık yerken yakalandı #1


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