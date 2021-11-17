Haberler

3. Sayfa Haberleri

Muğla'da cips kutusunda 90 gram kokain ele geçirildi

Muğla'da cips kutusunda 90 gram kokain ele geçirildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada cips kutusu içerisinde 90 gram kokain ele geçirildi.