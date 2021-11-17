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    Muğla'da cips kutusunda 90 gram kokain ele geçirildi

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada cips kutusu içerisinde 90 gram kokain ele geçirildi.
    • DHA
    • 17.11.2021 - 20:34
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    Muğla'da cips kutusunda 90 gram kokain ele geçirildi

    Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışma kapsamında, Fethiye girişinde dün akşam saatlerinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

    90 GRAM KOKAİN BULUNDU

    Otomobilde narkotik köpeği ile yapılan aramada, cips kutusunda 90 gram kokain ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

    2 KİŞİ TUTUKLANDI

    Polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. ve M.S.Ç. tutuklanırken, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Muğla da cips kutusunda 90 gram kokain ele geçirildi #1

    Muğla da cips kutusunda 90 gram kokain ele geçirildi #2

    Muğla da cips kutusunda 90 gram kokain ele geçirildi #3

    Muğla da cips kutusunda 90 gram kokain ele geçirildi #4

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