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    Muğla'da çocuk parkında cinayet işlendi

    Marmaris'te çocuk parkında arkadaşıyla alkol alan Selim Keleş, aralarında çıkan bir tartışma sonucu göğsünden bıçaklandı. Keleş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 03.08.2022 - 23:07
    • Güncelleme : 03.08.2022 - 23:28
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    Muğla'da çocuk parkında cinayet işlendi

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde bugün saat 20.00 sıralarında Tepe Mahallesi 33 Sokak Köylü Pazarı mevkiindeki çocuk parkında Selim Keleş (50), parktaki bankta arkadaşı B.V. ile oturup alkol içerek sohbet ediyordu.

    Arkadaşı tarafından bıçaklandı

    Henüz bilinmeyen bir nedenle yanındaki arkadaşı B.V. cebinden çıkardığı bıçağı Keleş’in göğsüne saplayıp, olay yerinden yaya olarak kaçtı. Bıçak darbesiyle yere yığılan Keleş’i görenler 112 Acil Yardım ihbar hattını aradı.

    Kalp masajı yapıldı

    Kısa sürede motosikletli yunus timleri ve sivil asayiş ekipleri olay yerine geldi. Nefes alması zorlanan Keleş’in nabzının durduğunu fark eden sivil polis memuru kalp masajı yaparak Keleş’i hayatta tuttu.

    Muğla'da çocuk parkında cinayet işlendi - Video

    Muğla da çocuk parkında cinayet işlendi #1

    Hayatını kaybetti

    Ambulansla Marmaris İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Selim Keleş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Şüpheli yakalandı

    İHA'nın haberine göre polis, bıçaklama olayına karışarak kaçan madde ve alkol bağımlısı olduğu öğrenilen B.V.'yi bulmak için görgü tanıklarının verdiği eşkal ve çevredeki güvenlik kameralarından araştırma başlattı. Polis ekipleri, şüpheli B.V.’yi olaydan kısa süre sonra yakaladı.

    Gözaltına alınan B.V. işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

    Muğla da çocuk parkında cinayet işlendi #2


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