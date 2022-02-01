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    Muğla'da çocuklarının gözü önünde eski eşini ve ailesini bıçakladı

    Muğla’da bir şahıs, arka pencereden girdiği evde tartıştığı eski karısı ve ailesini çocuklarının gözü önünde bıçakladı.
    • İHA
    • 01.02.2022 - 00:14
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    Muğla'da çocuklarının gözü önünde eski eşini ve ailesini bıçakladı

    Muğla İçmeler Mahallesi Köyiçi mevkiinde akşam saat 21.00 sıralarında, evleri temmuz ayında eski kocası tarafından kundaklandığı için üç çocuğu ile birlikte annesi ve erkek kardeşinin yanına sığınan Fatma Ö.’nün yaşadığı eve, çocuklarını görme bahanesiyle arka pencereden giren eski eşi H.U., evdekiler ile tartıştı.

    BIÇAKLA AİLEYE SALDIRDI

    Mutfak tezgahı üzerindeki bıçağı alan şahıs, aile bireylerine saldırdı. Yaralanan aile bireyleri kendilerini sokağa atarken, çevredeki vatandaşlar 112'yi aradı.

    Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganı elindeki bıçağı alarak gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Dursen K.‘nın (57) hayati riskinin devam ettiği, Fatma Ö. ve kardeşi Mustafa Ö.‘nün ise yaralarının daha hafif olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

    Muğla da çocuklarının gözü önünde eski eşini ve ailesini bıçakladı #1

    SALDIRGAN, SALDIRIYI İTİRAF ETTİ

    Gözaltına alınan H.U., emniyetteki ilk ifadesinde çocuklarını görmek için arka pencereden girdiğini, eski kayınvalidesi ile tartışınca mutfak tezgahında gördüğü ekmek bıçağını alarak önce Mustafa Ö.’ye, daha sonra eski karısı ve kayınvalidesine saldırdığını itiraf etti.

    H.U.'nun 23 Temmuz'da da eski eşinin ve çocuklarının kaldığı evi kundakladığı öğrenildi.

    Muğla da çocuklarının gözü önünde eski eşini ve ailesini bıçakladı #2

    Muğla da çocuklarının gözü önünde eski eşini ve ailesini bıçakladı #3

    Muğla da çocuklarının gözü önünde eski eşini ve ailesini bıçakladı #4


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