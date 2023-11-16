Muğla'da denetimden kaçan minibüste asılı kalan polis son anda kurtuldu Muğla'da trafik denetimleri sırasında evraklarını vermek istemeyen sürücünün denetimden kaçtığı esnada minibüsün yan tarafında asılı kalan trafik polisi sürüklenirken olaydan yara almadan kurtuldu.

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İHA

Muğla'nın Milas ilçesinde trafik ekipleri, rutin kontroller esnasında bir minibüsü durdurdu ancak araç sürücüsü evraklarını ekiplere vermemek için direndi.

Kısa süreli tartışmanın yaşandığı esnada minibüs sürücüsü bir anda gaza basarak olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Minibüsün yan tarafında bulunan trafik polisi asılı kaldığı araçla birlikte yaklaşık 4 metre sürüklendi.

Şüpheli olay yerinden hızla kaçarken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Minibüs bulundu

Yapılan takip sonucunda minibüs park edilmiş vaziyette bulundu.

Şüpheli ise aracını terk ederek kaçarken ekipler şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Minibüste asılı kalarak sürüklenen polis memurunun yara almadan kurtulduğu olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)