Muğla'da deniz kirliliği caretta carettanın ölümüne neden oldu

Ölü olarak sahile vuran deniz kaplumbağasının ağzında poşet olduğu görüldü.

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Yalıkavak Mahallesi’nde otel çalışanları, deniz kenarında caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası olduğunu fark etti.

Yanında giderek yakından inceleyen çalışanlar, hayvanın öldüğünü gördü.

KAPLUMBAĞAYI GÖMDÜLER

Otel personelinin dikkatini kaplumbağanın ağzındaki poşet çekti. Deniz kenarından alınan kaplumbağa uygun bir yere gömüldü.

"POŞET KAPLUMBAĞANIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU"

Çevredekiler denizleri temiz tutmanın önemini vurgulayarak “Ölü olarak kıyıya vuran bu kaplumbağanın ağzında bir poşet vardı. Bu da denizlerimizi temiz tutmanın önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Muhtemelen denize atılan o poşetin içerisinde bir ekmek veya yiyecek bir şey vardı, kaplumbağa da onu yemeye çalışırken poşet ağzını tıkadı ve boğularak öldü. Denize atılan o poşet, bir kaplumbağanın ölümüne sebep oldu. Lütfen denizlerimizi temiz tutalım” dedi.



