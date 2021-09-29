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    Muğla'da denizde kaybolan genç, 5 saat sonra karada bulundu

    Girdiği denizden uzun süre dönmemesinin ardından arama çalışmalarına başlanan 25 yaşındaki gencin, akıntıya kapıldığı ve 3 mil yüzerek bir karada mahsur kaldığı belirlendi.
    • DHA
    • 29.09.2021 - 16:52
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 16:59
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    Muğla'da denizde kaybolan genç, 5 saat sonra karada bulundu

    Muğla Datça'da iki kuzenin deniz macerası, korku dolu anların yaşanmasına yol açtı.

    İzmirli Mustafa Topuz, kuzeni Batuhan Pala'nın (24) Almanya'daki ailesiyle birlikte tatil için Datça'ya geldiğini öğrenince önceki gün ziyaretlerine geldi.

    Kuzeni ile hasret gideren Topuz, dün öğle saatlerinde yüzmek için kaldıkları otelin iskelesinden denize açıldı.

    KUZENİ DÖNMEYİNCE YARDIM İSTEDİ

    Saat 12.30 sıraları Topuz'un birlikte denize girdiği kuzeni Batuhan Pala, bir süre sonra sahile geri döndü.

    Saat 14.00 sıraları kuzeni Mustafa Topuz'un dönmemesinden şüphelenen Pala, otel yetkililerinden yardım istedi. Otel işletmecisi Yiğit Uslu (32), bir sürat botu ve jet ski ile arama çalışması başlattı.

    Aramalardan sonuç alınamayınca sahil güvenlik ve polise, kayıp başvurusunda bulunuldu.

    Muğla da denizde kaybolan genç, 5 saat sonra karada bulundu #1

    SAHİL BOYUNCA ARAMALARA KATILDI

    İhbar üzerine sahil güvenlik ekipleri botla açık denizde, polis karada, Datça Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekipleri (MAG-AME) ise botla sahil boyunca aramalara katıldı.

    Muğla da denizde kaybolan genç, 5 saat sonra karada bulundu #2

    4 SAAT DENİZDE KALMIŞ

    Yaklaşık 5 saat süren arama çalışmaları, kayıp Mustafa Topuz'un, kaybolduğu sahile yaklaşık 3 kilometre mesafede yolda yürürken polis ekiplerince bulunması ile sona erdi. Topuz, ekip otosu ile otele getirilince kuzeni ve ailesi sevince boğuldu.

    Yaşadığı korku dolu anları büyük bir sakinlik içinde anlatan Mustafa Topuz, yaklaşık 3 mil yüzerek Fener Adası'na gittiğini, dönüşte ise rüzgar ve akıntı nedeniyle otel iskelesine dönemeyince, 3 kilometre mesafede karaya çıktığını söyledi. Yolda yürürken polis ile karşılaştığını belirten Topuz, 4 saate yakın denizde kaldığını anlattı.

    Muğla da denizde kaybolan genç, 5 saat sonra karada bulundu #3

    Muğla da denizde kaybolan genç, 5 saat sonra karada bulundu #4

    Muğla da denizde kaybolan genç, 5 saat sonra karada bulundu #5

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