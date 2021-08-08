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- Muğla’da denizde oluşan köpükler tedirginliğe yol açtı
Muğla’da denizde oluşan köpükler tedirginliğe yol açtı
Mavi bayraklı Kumluk Plajı'nın sahilinde deniz üzerinde görülen müsilaj benzeri köpükler tedirginliğe neden oldu. Köpükler, belediye ekipleri tarafından temizlendi.
- DHA
- 08.08.2021 - 13:18
- Güncelleme : 08.08.2021 - 13:27
Muğla’nın Datça ilçesine bağlı İskele Mahallesi Cumhuriyet Meydanı yanındaki mavi bayraklı Kumluk Plajı’nda denizde müsilaj benzeri köpük oluştuğu görüldü.
Köpüklerin şezlonglara kadar ulaşması tedirginliğe neden oldu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye belediyeye bağlı temizlik ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemelerin ardından Datça Belediye ekipleri tarafından bölge köpüklerden arındırıldı.
Aynı bölgede daha önce de benzer görüntülerin yaşandığı öğrenildi.
Muğla’da denizde oluşan köpükler tedirginliğe yol açtı VİDEO