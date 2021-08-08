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    Muğla’da denizde oluşan köpükler tedirginliğe yol açtı

    Mavi bayraklı Kumluk Plajı'nın sahilinde deniz üzerinde görülen müsilaj benzeri köpükler tedirginliğe neden oldu. Köpükler, belediye ekipleri tarafından temizlendi.
    • DHA
    • 08.08.2021 - 13:18
    • Güncelleme : 08.08.2021 - 13:27
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    Muğla’da denizde oluşan köpükler tedirginliğe yol açtı

    Muğla’nın Datça ilçesine bağlı İskele Mahallesi Cumhuriyet Meydanı yanındaki mavi bayraklı Kumluk Plajı’nda denizde müsilaj benzeri köpük oluştuğu görüldü.

    Köpüklerin şezlonglara kadar ulaşması tedirginliğe neden oldu.

    EKİPLER SEVK EDİLDİ

    İhbar üzerine bölgeye belediyeye bağlı temizlik ekipleri sevk edildi.

    Yapılan incelemelerin ardından Datça Belediye ekipleri tarafından bölge köpüklerden arındırıldı.

    Aynı bölgede daha önce de benzer görüntülerin yaşandığı öğrenildi.

    Muğla’da denizde oluşan köpükler tedirginliğe yol açtı VİDEO

    Muğla’da denizde oluşan köpükler tedirginliğe yol açtı #1

    Muğla’da denizde oluşan köpükler tedirginliğe yol açtı #2

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