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Muğla’da denizde oluşan köpükler tedirginliğe yol açtı

Muğla’da denizde oluşan köpükler tedirginliğe yol açtı

Mavi bayraklı Kumluk Plajı'nın sahilinde deniz üzerinde görülen müsilaj benzeri köpükler tedirginliğe neden oldu. Köpükler, belediye ekipleri tarafından temizlendi.