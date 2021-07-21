Oğluyla turist gezdirdiği sırada denizde çok sayıda çöp torbası poşeti gören denizci, 60 yıllık denizcilik hayatında ilk defa böyle bir şey gördüğünü söyledi.

Muğla Bodrum’un son süngercisi Aksona Mehmet lakaplı 71 yaşındaki Mehmet Baş, kaptan oğlu Fatih Baş ile birlikte Gökova Körfezi’nde Orak Adası yakınlarında turistleri gezidrdi.

Tekneyle açılan denizci, denizin ortasında battal boy çöp torbalarını görünce şoke oldu.

DENİZE ATILAN TORBALARI TEMİZLEDİLER

Kaptan Fatih Baş babası ile birlikte onlarca çöp torbasını denizden toplayarak teknesine aldı.

Muğla'da denize atılan çöp poşetleri, denizciyi isyan ettirdi VİDEO



"KİMSE DÖNÜP BAKMIYOR"

Çöplerin yatlardan atıldığını söyleyen kaptan, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

“Oraklar adasının arasında, Karaadaya doğru seyir halindeyiz, bir baktık denizin üzerinde mavi çöp torbaları dolu. Birçok tekne gelip geçiyor kimse dönüp bakmıyor, ne tesadüftür ki rüzgar meltemden esiyor yani Pabuç Burnu’ndan ve Pabuç Burnu da motor yat dolu, torbaları toplayıp güverte ye aldık.





"BEYİN GELİŞİP DOLMADAN CEPLER DOLUNCA, DOLU CEP BEYNİN KONTROLÜNE GEÇİYOR"

İşte sevgili can dostlarım, beyin gelişip dolmadan, cepler gelişip dolunca, dolu cep boş beynin kontrolüne geçiyor ki bu durumda (kendini) her şeyin hakimi zanneden zihniyet, bu cennet coğrafyamızı cehenneme çeviriyor!

Büyük ihtimalle Pabuç Burnu’nda demirli olan yatlardan atılmış çöpler, lanet olsun bu doğayı böyle katledenlere.”