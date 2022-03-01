Muğla’da denize atlayan yaşlı çift taburcu edildi

El ele tutuşup denize atlayan ve vatandaşlar tarafından kurtarılan yaşlı çift, taburcu edildi. Çiftin, damatları ile sorun yaşadıkları ve bu yüzden evden ayrıldıkları öğrenildi.

Muğla’da Bodrum Liman Başkanlığı önünde 28 Şubat’ta, evli oldukları öğrenilen 74 yaşındaki İsmail İ. ile 69 yaşındaki Hülya İ., yaşadıkları ailevi problemler sebebiyle ele ele tutuşup denize atladı.

Çevredeki vatandaşlar çifti kurtarmak için seferber oldu. İhbar üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri de olay yerine geldi. Çift, denizden çıkartıldıktan sonra olay yerine gelen ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BELEDİYE EKİPLERİ İHTİYAÇLARINI KARŞILADI

Hastanedeki tedavilerinin ardından çift, ilçe merkezinde kaldıkları pansiyona geri döndü. Yaşlı çift için Bodrum Belediyesi devreye girdi.

Belediye zabıta ekipleri, çifti otelden alıp Bodrum Belediyesi Geçici Barınma Evi olarak kullanılan bir pansiyona yerleştirdi.

Belediye personelleri çiftin her türlü ihtiyacını karşılarken, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ekiplerince de, sağlık başta olmak üzere gerekli kontrollerinin düzenli olarak gerçekleştirileceği bildirildi.

DAMATLARI İLE TARTIŞTIKTAN SONRA EVİ TERK ETTİLER

Çift, 6 ay önce Bodrum’da yaşayan işleri bozulunca ekonomik zorluk yaşayan kızı ve damadına yardım etmek için geldiklerini ifade etti.

Evde damatları ile yaşadıkları tartışmanın ardından ayrılıp pansiyona yerleştiklerini söyleyen çift, dün de el ele tutuşarak denize atladıklarını ifade etti. Yaşlı çift son olarak, bir daha kızı ve damadının yaşadığı eve dönmek istemediklerini dile getirdi.