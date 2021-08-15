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    Muğla'da denize giren genç boğulma tehlikesi geçirdi

    Serinlemek için girdiği denizde boğulmaya başlayan otel çalışanı, çevredekilerin müdahalesiyle sudan çıkarıldı. Genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 15.08.2021 - 16:28
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 16:33
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    Muğla'da denize giren genç boğulma tehlikesi geçirdi

    Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümbet Mahallesi’nde serinlemek için denize giren 22 yaşındaki Ş.A., bir süre sonra denizde çırpınmaya başladı.

    Gencin yardımına sahildeki tatilciler ve bölgedeki otel personeli koştu.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Vatandaşlar tarafından kıyıya getirilen gencin ciğerlerine giren su boşaltılarak 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri nefes aldığı görülen Ş.A.'ya müdahale ederek ambulansla hastaneye götürdü.

    Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen gencin, Dolgu Alanı mevkisinde faaliyet gösteren bir otelde çalıştığı öğrenildi.

    Muğla'da denize giren genç boğulma tehlikesi geçirdi ViDEO

    Muğla da denize giren genç boğulma tehlikesi geçirdi #1

    Muğla da denize giren genç boğulma tehlikesi geçirdi #2

    Muğla da denize giren genç boğulma tehlikesi geçirdi #3

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