Muğla’da denize giren kadını caretta caretta ısırdı

Tekne turunda denize giren bir kadın, yetişkin bir deniz kaplumbağası tarafından bacağından ısırıldı. Kaptan İlknur Asar, tekne yoğunluğunun hayvanları agresifleştirdiğini belirtti.

Muğla’nın Fethiye ilçesindeki Göcek sahilinde, tekne turunda denize giren bir kadın, yetişkin bir caretta caretta deniz kaplumbağası tarafından bacağından ısırıldı.

Diz altı kaval kemiğinde büyük bir yara oluşan kadın, tekneye alınarak hastaneye götürüldü. 20 yıldır bölgede kaptanlık yapan İlknur Asar, mavi tur yapan başka bir kaptanın kendisini arayıp denize giren bir kişiyi kaplumbağanın ısırdığını anlattığını, ısırıkla ilgili fotoğrafları gönderdiklerini söyledi.

Asar, aldığı fotoğrafların üzerine Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Ali Fuat Canbolat'ı aradığını belirterek, “Fuat Hoca, caretta ısırığı olduğunu söyledi. Göcek koylarında bugüne kadar çok fazla bu tip vakalara rastlanmıyordu. Bu yıl anladığım kadarıyla aşırı tekne yoğunluğu hayvanları agresifleştirirdi ve beslenmeleri konusunda da sıkıntı yaşamaya başladılar.” ifadelerini kullandı.

“DENİZE İNSAN ELİYLE BESİN ATILMASIN”

Asar, konuyla ilgili yaptığı araştırmada, insan eliyle beslenen hayvanların bir süre sonra insanları bir besleme aracı olarak gördüğünü öğrendiğini belirterek, “Onun için bu koylarda gezi yapan tekne kaptan ve personeli, yolcularını uyarsın. Denize herhangi bir şekilde insan eliyle besin atılmasın ki hayvanlar doğal ortamında beslenmeye devam etsinler.





“BESLENME ALANLARINDA RAHAT BIRAKILMADIKLARI İÇİN AGRESİFLEŞİYORLAR”

20 yıldır Ege ve Akdeniz sularında kaptanlık yapıyorum, deniz canlılarıyla ortak alanda yaşamayı gözlemledim ve öğrendim. Bu yüzden tekneme binen yolcuları ve diğer tekneci arkadaşları da aydınlatmaya çalışıyorum. İnsanlar ve tekne sayısı çoğaldıkça hayvanların yaşam alanları sınırlanıyor ve doğal olarak beslenme alanlarında rahat bırakılmadıkları için agresifleşiyorlar.” dedi.

İNSANA ALIŞMIŞ KAPLUMBAĞA

2017'de, muhtemelen yaralı bulunup tedavi edildikten sonra CPS takip cihazı takılmış bir kaplumbağayla yaşadığı anısını anlatan Asar, tekneyle turda iken denize girdiğinde, su altında karşılaştığı kaplumbağanın hızla yaklaştığını, eliyle hafifçe dur işareti yapar şekilde kafasına dokunarak durdurduğunu söyledi.

Sonra teknesine çıktığı ve kaplumbağanın da kendisini takip edip tekneye çıkmaya çalıştığını kaydeden İlknur Asar, yaz boyu o koya her gittiğinde, aynı hayvanın hemen teknenin yanına gelip tekneye çıkmaya çalıştığını dile getirdi.

“HAYVANLARIN PSİKOLOJİ BOZULDU”

Asar, Göcek koyları için teknelerin hızıyla ilgili sınırlandırma getirilmesi gerektiğini belrterek, “Aşırı süratli araçlar ve yoğun tekne trafiği hayvanların dengesini tamamen bozdu. İleriki dönemlerde bu vakalarla daha çok karşılaşma ihtimalimiz yüksek. Kaplumbağalar ve deniz canlılarıyla ilgili gündeme gelen olayların yine yegane sebebi insan. Hayvanlar bu denizde yüzyıllardır yaşıyor, besleniyorlar kendi ortamlarında. Ne zamanki insanlar aşırı yoğunlukla onların alanlarını sınırlandırdı, hayvanların psikolojisi bozuldu. Onlar bunu ayırt edemeyecek durumda ve yüzen her şeyi besin kaynağı görüyor.” dedi.